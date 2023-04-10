Подмосковье 10 апреля 2023, 12:28 Реабилитационный центр для пациентов с опухолями и болезнями сердца достроят в Истре к середине года Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход работ по возведению реабилитационного центра в деревне Холмы под Истрой. Комплекс планируется достроить во втором квартале 2023 года.

Инспекторы оценили темп работ, проверили соблюдение требований пожарной безопасности и прав инвалидов. Застройщику выдали необходимые рекомендации.

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В шестиэтажном здании будут спортивный зал, бассейн, столовая, блок физиотерапии и палатный корпус на 60 мест. Здесь смогут проходить реабилитацию пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердца и опорно-двигательного аппарата. Общая площадь объекта — более 15 тысяч «квадратов».

Для работников системы здравоохранения в Подмосковье создают комфортные условия работы и жизни. О мерах поддержки медиков рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.