17 января 2023, 12:44
Реабилитационный центр для детей появился в туберкулезном санатории в Люберцах
В детском туберкулезном санатории в Малаховке открылся комплекс нейрорегуляции. С его помощью маленькие пациенты могут психологически и физически расслабиться, а также развить зрительную и моторную координацию.
Комната для реабилитации оборудована спадающим светящимся дождиком, водяными столбами, сухим бассейном с шариками и многим другим. Здесь дети могут всячески проявлять таланты с пользой для здоровья: рисовать на песке или светящимися в темноте фломастерами на бумаге. Специалисты отмечают, что подобные занятия в специальной комнате помогают улучшить психоэмоциональное и физическое состояние пациентов.
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«Комната помогает им адаптироваться к изменениям окружающей обстановки, снять стресс, тревожность. Также она способствует улучшению эмоционального состояния, снятию мышечного и психологического напряжения», — сказала главный врач Малаховского детского туберкулезного санатория Татьяна Костко.
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Ежегодно в туберкулезном санатории в Малаховке лечение проходят около 1,6 тысячи пациентов.
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