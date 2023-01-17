Подмосковье 17 января 2023, 12:44 Реабилитационный центр для детей появился в туберкулезном санатории в Люберцах

Читать 360tv в

В детском туберкулезном санатории в Малаховке открылся комплекс нейрорегуляции. С его помощью маленькие пациенты могут психологически и физически расслабиться, а также развить зрительную и моторную координацию.

Комната для реабилитации оборудована спадающим светящимся дождиком, водяными столбами, сухим бассейном с шариками и многим другим. Здесь дети могут всячески проявлять таланты с пользой для здоровья: рисовать на песке или светящимися в темноте фломастерами на бумаге. Специалисты отмечают, что подобные занятия в специальной комнате помогают улучшить психоэмоциональное и физическое состояние пациентов.

Реклама

«Комната помогает им адаптироваться к изменениям окружающей обстановки, снять стресс, тревожность. Также она способствует улучшению эмоционального состояния, снятию мышечного и психологического напряжения», — сказала главный врач Малаховского детского туберкулезного санатория Татьяна Костко.

Реклама

Ежегодно в туберкулезном санатории в Малаховке лечение проходят около 1,6 тысячи пациентов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».