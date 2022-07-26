Реабилитационное отделение открыли в больнице в Мытищах

Отделение реабилитации заработало в Мытищинской областной больнице. Там будут лечиться люди с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и перенесшие ковид. В нем развернули 10 коек.

Источник фото: телеканал «360»

Первый зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала, что для пациентов, перенесших травмы и заболевания, важно вовремя начать курс реабилитации.

«Реабилитационное отделение Мытищинской больницы оснащено всем необходимым оборудованием, в том числе магнито-, лазеро-, электро- и ультразвуковыми аппаратами», — сказала зампред.

Источник фото: телеканал «360»

Пройти реабилитацию пациенты смогут бесплатно по полису ОМС. Направление будет выдавать лечащий врач при наличии показаний. Пациентка Татьяна Сергеева рассказала, что уже проходит курс лечения в отделении. Она отметила, что это удобно, ведь теперь не нужно ходить в поликлинику, которая находится далеко от дома.

«Мне назначили физиопроцедуры, массаж в общей сложности длительностью 15 дней. Раньше ходила за этими процедурами в поликлинику, к которой прикреплена. Теперь меня перевели в новое отделение», — сказала женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили 800 новых аппаратов с начала года. С их помощью будут проводить КТ, МРТ и другие исследования.