Подмосковье 07 сентября 2023, 15:13 Реабилитационная парусная регата пройдет в Солнечногорске

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Парусная регата «Кубок МИРа» состоится в Солнечногорске 23 сентября. В состав экипажей на катамаранах, которые будут соревноваться в акватории озера Сенеж, войдут участники с ОВЗ.

«В основе мероприятия лежит сотрудничество, а не соперничество. Подъем духа и азарт сочетаются с добросердечным стремлением поддержать, почувствовать переживания другого человека и подставить ему плечо. Именно такое сочетание делают эту парусную регату не спортивным, а реабилитационным мероприятием», — отметили в реабилитационном сообществе, которое инициировало соревнования.

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Организаторы приглашают к сотрудничеству помощников-яхтсменов со своими судами, чтобы никто не оставался ждать своей очереди на берегу. Катамараны можно будет привезти и собрать накануне. Территория охраняется. Обратиться можно по ссылке.

Для тех, кто не готов участвовать в заплывах, проведут парусные мастер-классы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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