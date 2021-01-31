Разворотный круг для общественного транспорта расширят в Балашихе

В Балашихе в микрорайоне Северный расширят разворотный круг для общественного транспорта и школьного автобуса. Существующая площадка не позволяет разворачиваться транспорту, который доставляют детей в гимназию № 3. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

«Главное требование — не только организация нормального разворота для пассажирского транспорта, но и безопасность для учащихся, которых привозит утром и забирает вечером школьный автобус», — сказал Ефимов.

По словам члена Общественной палаты Балашихи и жителя района Александра Долгова, на существующей территории хватает места для маневра только малогабаритным автобусам. О разворотной площадке просили местные жители и родители учащихся гимназии № 3.

В результате администрация разработала новую схему площадки. На первом этапе работ был убран строительный мусор с территории, которую планируется благоустроить, сообщил сайт «Балашиха. Новости».

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