Подмосковье 11 сентября 2023, 16:12 Разворотные площадки и парковки обустроили у станций МЦД-4 Ольгино и Лесной Городок Минтранс Подмосковья

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Рядом со станциями МЦД-4 Ольгино и Лесной Городок сделали разворотные площадки и перехватывающие парковки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

У станции Ольгино в Балашихе появилась большая отстойно-разворотная площадка площадью 16 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 34 места для общественного транспорта. Рядом сделали парковку для легковых машин, которая может вместить 60 автомобилей.

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Площадку для разворота и стоянки автобусов обустроили также в Одинцове на станции Лесной Городок. Общая площадь составляет 510 «квадратов». Рядом парковка на 90 мест площадью 2,8 тысячи квадратных метров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска МЦД-4. Самый протяженный из московских центральных диаметров (86 километров) по видеосвязи открыл президент Владимир Путин.