Подмосковье 24 ноября 2023, 14:52 Разворотную площадку для общественного транспорта построят в деревне Головково к концу года Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Строительство разворотной площадки для автобусов начали в деревне Головково. Работы планируют завершить к 12 декабря.

Разворотная площадка для общественного транспорта позволит запустить регулярный автобусный маршрут из Солнечногорска в Головково.

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Ранее с просьбой организации автобусного сообщения в Головково к главе округа обратились местные жители. Для этого необходимо было привести дорогу в нормативное состояние, оформить земельный участок в собственность муниципалитета и обустроить разворотную площадку по требованию Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«Завершить работы планируют в середине декабря. После этого здесь установят остановочный павильон и запустят автобусное сообщение. Заезжать в деревню будет маршрут № 30. Схему уже согласовали в Минтрансе, после запуска будем корректировать расписание с учетом пожеланий жителей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Разворотный круг для автобусов будет проходить вблизи дома № 303. Сейчас специалисты готовят основание будущей разворотной площадки для укладки покрытия и обустраивают ливневый колодец.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблемы транспортного комплекса Подмосковья.

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