Разворотную площадку для автобусов построили рядом с деревней Сабурово в Красногорске | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

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Viber Разворотную площадку для автобусов построили рядом с деревней Сабурово в Красногорске

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Новую разворотную площадку вблизи деревни Сабурово в Красногорске построили по просьбам жителей. Она появилась возле универсама «Верный».

Площадка сможет обеспечить комфортные условия для водителей и пассажиров на двух автобусных маршрутах. Это № 1212к «Сабурово — универсам „Верный“ — метро „Волоколамская“» и № 32 «ЖК „Пятницкие кварталы“ — станция МЦД „Павшино“». Ими ежедневно пользуются около двух тысяч человек.

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Раньше водители были вынуждены парковать автобусы вдоль проезжей части, что доставляло неудобство для жителей и автомобилей. Теперь проблема будет решена.

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С начала года в Подмосковье обустроили 11 разворотных площадок в семи городских округах. До конца года еще девять появятся в Реутове, Лосино-Петровском, Раменском и Подольске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о федеральных дорожных проектах в Подмосковье. Среди них — трасса М-12 Москва — Казань, часть которой уже смогли досрочно открыть.

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