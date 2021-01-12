Новую разворотную петлю открыли на трассе М-1 в Подмосковье. Она снизит риски ДТП

На 25-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье открыли движение по новой разворотной петле. Раньше здесь был светофор, приводивший к заторам на съезде. Но после реконструкции пропускная способность этого участка выросла. В результате снизится риск аварий.

Источник фото: телеканал «360»

Еще год назад на обновленном участке М-1 работал светофор для регулирования движения перед левым поворотом. И зачастую на этом месте возникали заторы, повышавшие риски столкновения машин.

Но теперь ситуация изменится. Это отметил первый заместитель председателя правления «Автодора» Алексей Борисов.

В первую очередь станет удобнее транзитному транспорту и транспорту, который выезжает из Одинцова. Данная эстакада дает ликвидацию светофора Алексей Борисов.

А это, по словам Борисова, увеличит пропускную способность и обеспечит комфортный разворот в сторону Москвы. Кроме того, на М-1 досрочно запускают движение по реконструированному участку с 46-го по 54-й километр.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе с тем в рамках масштабной реконструкции трассы М-1 в Подмосковье построили платный обход Одинцова. Улучшили и участки дороги с 16-го по 45-й километр, построили развязки на 19-м, 27-м километрах.

На этом работы не завершат. Впереди новый этап реконструкции — трассу обновят до 84-го километра. А к концу этого года завершат модернизацию на участке с 45-го по 66-й километр.

После окончания всех ремонтных работ улучшится транспортная и экологическая ситуация — например, в Голицине и Кубинке. М-1 сможет пропускать через себя еще больше машин, поскольку ее расширят до шести полос.