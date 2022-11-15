Подмосковье 15 ноября 2022, 17:17 Разворотную петлю к аэропорту Домодедово построят в Ленинском округе в 2025 году

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Проектирование разворотной петли к аэропорту Домодедово начнут до конца этого года. Ее построят на автодороге А-105. Протяженность объекта составит 1,6 километра, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

транспортную доступность жилого комплекса «Горки парк», где будут жить более 27 тысяч человек.

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«Также реализация проекта обеспечит жителям дополнительный выезд в сторону Москвы и области, и подъезд к аэропорту Домодедово», — добавил он.

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В ходе реализации проекта построят дублеры вдоль А-105, а для комфорта и безопасности жителей установят шумозащитные экраны и систему освещения.

Конкурс на поиск подрядчика продлится до 23 ноября. Завершат проектирование во втором квартире 2023 года. Построить объект планируют к концу 2025 года.

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