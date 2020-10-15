С 17 октября в Подмосковье с 00:00 до 08:00 запрещено посещение развлекательных заведений

С 17 октября в Подмосковье с 00:00 до 08:00 вводится запрет на посещение развлекательных заведений — баров, ресторанов, караоке и концертных площадок.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области — его подписал губернатор Андрей Воробьев.

Государственным, муниципальным и частным собственникам рекомендовано оказывать содействие в открытии дополнительных койко-мест.

Кроме того, в Московской области действуют следующие ограничения:

•строгий масочный режим;

•необходимость соблюдения социальной дистанции 1,5 метра;

•соблюдение дистанции 5 метров при занятии физкультурой и спортом на открытом воздухе (кроме членов одной семьи, проживающих совместно);

•запрет на проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий с числом посетителей более трех тысяч и наполняемостью более 50% площадки;

•запрет на проведение публичных мероприятий, за исключением официальных.

Также с 17 октября приостановлена работа ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, а также реализация проекта «Активное долголетие».