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    15 октября 2020, 21:47

    С 17 октября в Подмосковье с 00:00 до 08:00 запрещено посещение развлекательных заведений

    Наталья Жуковская

    С 17 октября в Подмосковье с 00:00 до 08:00 вводится запрет на посещение развлекательных заведений — баров, ресторанов, караоке и концертных площадок.
    С 17 октября в Подмосковье с 00:00 до 08:00 запрещено посещение развлекательных заведений

    Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области — его подписал губернатор Андрей Воробьев.

    Государственным, муниципальным и частным собственникам рекомендовано оказывать содействие в открытии дополнительных койко-мест.

    Кроме того, в Московской области действуют следующие ограничения:

    •строгий масочный режим;

    •необходимость соблюдения социальной дистанции 1,5 метра;

    •соблюдение дистанции 5 метров при занятии физкультурой и спортом на открытом воздухе (кроме членов одной семьи, проживающих совместно);

    •запрет на проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий с числом посетителей более трех тысяч и наполняемостью более 50% площадки;

    •запрет на проведение публичных мероприятий, за исключением официальных.

    Также с 17 октября приостановлена работа ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, а также реализация проекта «Активное долголетие».