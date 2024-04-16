Подмосковье 16 апреля 2024, 14:58 Развлекательную программу для детей из семейного центра организовали в Лобне Unsplash

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Глава городского округа Лобня посетила центр поддержки семьи и детей «Лобненский», где встретилась с его подопечными. В ходе визита она обещала устроить для детей развлекательные мероприятия на время каникул.

По ее инициативе, старшим детям организовали поход в кино, в Дом культуры «Чайка». Там они посмотрели фильм «Москва — Кассиопея» в честь Дня космонавтики. А для самой маленькой воспитанницы провели представление бэби-театра. Там она приняла участие в анимационной программе и посмотрела мини-спектакль.

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«Надеюсь, всем ребятам понравилось. И вновь желаю каждому из них поскорее найти тепло и любовь семьи. Будем продолжать помогать центру», — отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Напомним, что по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева у детей-сирот появилась возможность самим подбирать себе жилье в любом муниципалитете.

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