Подмосковье 08 августа 2023, 14:12 Развлекательная программа с конкурсами и мастер-классами прошла к 405-летию села Ильинское под Красногорском Телеканал «360»

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Село Ильинское в городском округе Красногорск отметило 405-летие. К празднику подготовили развлекательную программу с конкурсами и мастер-классами.

День села объединил все поколения жителей. Праздник отметили ярко, с плясками, музыкой, многочисленными конкурсами и мастер-классами. Организовать развлекательную программу помогли творческие коллективы Дома культуры «Луч» из соседнего села Петрово-Дальнее.

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«Дата большая, связанная с историческими событиями, с людьми, которые живут на территории. Место с богатой историей, традициями и светлыми сердцами», — отметила первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Раньше в Ильинском располагалась единственная в Подмосковье усадьба династии Романовых. Сейчас тут продолжают сохранять историю. Так, в апреле открылся Музей материнства и младенчества в здании родильного приюта, построенного в 1892 году. Также работает музей в здании лазарета для раненых воинов времен Русско-японской войны. Эти постройки вошли в федеральный туристический проект «Императорский маршрут».

«Несмотря на то что мы близко к Москве находимся, здесь сохранился интересный природный ландшафт, который местные жители очень любят, поддерживают чистоту и защищают эту территорию», — поделилась заведующая территориальным отделом Ильинское администрации городского округа Красногорск Мария Козловская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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