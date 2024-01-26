Подмосковье 26 января 2024, 14:22 Развлекательная программа ко Дню студенчества прошла на катке в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Развлекательную программу для молодежи провели на катке ледового дворца «Химик» в Воскресенске. Праздник приурочили ко Дню российского студенчества.

Организаторами акции выступили сторонники партии «Единая Россия» и представители отделения «Молодой гвардии Единой России». Они поздравили студентов, пожелав успехов во всех начинаниях.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

После на ледовой площадке выступили воскресенские фигуристки. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

«Уважаемые студенты, аспиранты и педагоги, с праздником! Никогда не отступайте перед трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые смелые задачи. Здоровья, успешной учебы и работы, уверенности в своих силах, ярких достижений и побед», — сказал руководитель фракции «Единая Россия в Совете депутатов округа Сергей Слепов.

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