Развлекательная программа для детей началась на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

Анимационная программа с играми и развлечениями для детей открылась на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в деревне Дубровское городского округа Истра. Мероприятие для маленьких гостей фестиваля подготовил городской округ Павловский Посад.

Для ребят подготовили игры с розыгрышами призов, мастер-класс по танцам, а также интерактивную программу «Русское лото».

Источник фото: телеканал «360»

На площадке фестиваля продолжает работать фуд-корт, а также продолжается конкурс на лучший плов. Повара из Азербайджана и Узбекистана готовят для гостей различные виды популярного блюда, а также другие деликатесы национальных кухонь с обязательными сладостями и ароматным чаем.

Днем на главной сцене фестиваля выступят ансамбль русской песни «Раздолье» и коллектив «Русские забавы».

Источник фото: телеканал «360»

Вечерний концерт откроет группа ARFASOUND. Четыре девушки, играющие на арфе, скрипке, виолончели и флейте, исполнят композиции известных рок-групп и популярных исполнителей.

Кроме того сегодня проведут главное событие фестиваля — церемонию награждения победителей конкурса «Лучший сыр России» 2022 года. Заявки для участия подали более 200 российских фермеров и сыроваров.

Такое событие лучше не пропускать и отправиться на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Тем более сделать это очень просто. От станций Новоиерусалимская и Истра до деревни Дубровское ходят бесплатные шаттлы и есть 29 регулярных маршрутов. Для тех, кто предпочитает поездки на своем автомобиле, достаточно проехать на 39-й километр Новорижского шоссе от МКАД и повернуть в сторону деревни Дубровское. На фестивале работает бесплатная стоянка на 4,5 тысячи мест.