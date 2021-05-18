Развязку к индустриальному парку «Есипово» в Солнечногорске достроят в августе

В Солнечногорске продолжается строительство развязки к индустриальному парку «Есипово» в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Она улучшит транспортную доступность для 11 тысяч жителей ближайших населенных пунктов. На дороге уже начали укладывать асфальт. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На развязке на пересечении Ленинградского шоссе с дорогой М-10 — «Ложки-Поварово-Пятница» в Солнечногорске начали укладывать асфальт. Строительство развязки с трехполосным путепроводом стартовало в июне 2019 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Дорогу строят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Благодаря развязке увеличится пропускная способность Ленинградского шоссе на проблемном участке для транзитного транспорта на 30-40%. Также улучшится транспортная доступность индустриального парка «Есипово» и более 11 тысяч жителей ближайших сел и городов. Автолюбители будут экономить до 40 минут в пути, используя маршрут без светофоров.

«Транспортная развязка с путепроводом находятся в высокой степени готовности. Строители приступили к одному из ключевых этапов — укладке асфальтобетонного покрытия на съездах, после чего начнется укладка асфальта на самом путепроводе через Ленинградское шоссе. Площадь асфальтового покрытия составит свыше 57 тысяч квадратных метров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что работы находятся на личном контроле губернатора Подмосковья. Закончить строительство планируется в августе.

Рабочие также занимаются устройством переходных плит. Они обеспечат безопасный и удобный въезд автомобилей на путепровод. Параллельно с укладкой асфальта продолжается переустройство инженерных коммуникаций, локальных очистных сооружений, шумозащитных экранов и переходно-скоростных полос для выезда на Ленинградское шоссе.

В строительстве развязки участвуют свыше 60 рабочих и 20 единиц техники.

Развязка станет продолжением автодороги М-10 — «Ложки-Поварово-Пятница», строительство которой завершилось в октябре 2018 года. Общая протяженность новой транспортной развязки со съездами составит 3,2 километра, в том числе 105 метров — длина трехполосного путепровода через основной ход Ленинградского шоссе.