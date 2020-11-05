Важные четыре километра. Развязка на выезде из Трехгорки позволит поехать быстрее с конца года

Дорогу строят по его поручению, данному во время обращения к жителям зимой 2018 года. Участок небольшой — всего чуть более четырех километров — но важный. Его ждут жители Ромашкова, Немчиновки и поселка Трехгорка.

К завершению близится создание дороги от Рублевского проезда до съезда на Северный обход Одинцова. Об этом сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Развязка долгожданная в Трехгорке. Посещали уже Путилковское шоссе, в Химках тоже строим развязку. Каждый такой объект дорогостоящий, но крайне необходимый и меняющий качество жизни. И Новая Трехгорка, которая испытывает проблемы с выездом из микрорайона, конечно, получит совершенно другую ситуацию Андрей Воробьев.

Пока что у жителей Ромашкова и Немчиновки есть один выезд в сторону столицы — по Московской улице в поселке Немчиновка. Это приводило к регулярным пробкам.

Протяженность нового участка с подходами и съездами составит 4,1 километра. Здесь установят шумозащитные экраны, проложат инженерные коммуникации и сделают освещение.

Сегодня мостовое пролетное сооружение смонтировано уже. Мы готовим асфальт. К 1 декабря у нас будет лежать весь асфальт Алексей Гержик.

Трасса сможет пропускать через себя по 10 тысяч машин каждый день. Она снизит поток транзитного транспорта в Немчиновке и Ромашкове и обеспечит выезд из Трехгорки на платный участок Северного обхода Одинцова, а далее на МКАД.

Сегодня развязка практически готова, отметил Воробьев. На этом работы здесь не закончатся.

После развязки мы должны построить еще улицу Чистякова. Тоже потребуется месяцев восемь — может быть, год Андрей Воробьев.

По словам губернатора, сейчас хорошими темпами идет и работа на Репинской развязке и Путилковском шоссе. Их тоже сдадут до конца года. Воробьев подчеркнул, что одна из основных задач — «находить ресурсы и опережающими темпами строить дороги».

«Сейчас мы лидеры по количеству жилья, мы строим больше всех многоквартирных домов. Но что стоит это новоселье, если ты не можешь ни заехать, ни выехать из своего микрорайона? Поэтому мы реализуем комплексную программу, и для этого нужны очень большие ресурсы», — сказал он.

Губернатор не раз подчеркивал, что в Подмосковье создают все больше новых домов. Это требует своевременной реконструкции существующих автодорог и запуска новых.