Развязка на трассе М10 в Подмосковье откроется в августе 2021 года

Еще одна вечная пробка в Подмосковье скоро уйдет в прошлое. На трасе М10 достраивают развязку, несмотря на пандемию. Она облегчит жизнь и москвичам, и жителям Московской области. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире программы «Вести. Неделя в городе».

Эта развязка считается одним из самых проблемных мест на Ленинградском шоссе. В часы пик здесь можно стоять не двигаясь. Трехполосный путепровод через Ленинградское шоссе уже готов. Осталось досыпать грунт, доложить асфальт, установить шумозащитные экраны и фонари.

На новой развязке расчетная скорость составит 90 километров в час по основному ходу и 40-60 на съездах.

«Мы в августе ее сдадим. Во-первых, весь индустриальный парк будет пользоваться — въезжать, выезжать. Все будут пользоваться развязкой. Ленинградка тоже будет иметь возможность мобильно разворачиваться в обе стороны», — сказал Воробьев.

Рядом находится индустриальный парк «Есипово». В нем расположены единственный в России завод Mercedes и дистрибьютерский центр Ikea. Скоро начнется строительство британского завода JSB и крупного фармацевтического производства. Область поддерживает каждого инвестора.

«Мы подводим инфраструктуру, готовим площадку. Кому-то передаем землю по номинальной стоимости — по сути, бесплатно, сопровождаем всю строительную часть. Тебе не нужно беспокоиться по поводу согласования документов, все это происходит в электронном виде. Таким образом, строятся заводы, фабрики. Задача, чтобы там работали жители Подмосковья», — рассказал губернатор.

В области таких комплексов почти 30. В следующем году еще один откроется в Электростали. А в мае известный онлайн-ретейлер начинает строительство гигантского распределительного центра неподалеку от Подольска.

«Область заинтересована, чтобы создавались такие рабочие места. У нас большое количество перерабатывающих компаний строится, в пищевой промышленности. Строительные компании, которые делают различные компоненты. Задача — дальше создавать рабочие места там, где живешь», — отметил он.