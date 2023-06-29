Подмосковье 29 июня 2023, 15:52 Развивающие центры в Мытищах получат статус детского сада после строительства игровых площадок

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Администрация Мытищ поможет развивающим центрам с поиском участков для строительства игровых площадок. Это необходимо для того, чтобы они могли получить статус детского сада.

Выездное совещание администрации округа прошло в центре развития «Талантика». Сотрудники профильных служб обсудили с владельцами частных дошкольных заведений вопрос благоустройства детских площадок. Многие центры развития хотели бы получить статус детского сада, но для этого нужно иметь свою детскую площадку.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая предложила универсальный пошаговый план. Она отметила, что муниципалитет готов оказать содействие, в том числе в оформлении необходимой документации.

По ее поручению кадастровые специалисты выйдут на объекты и составят схему расположения будущих детских площадок. Затем руководителям образовательных учреждений необходимо подать документы для получения разрешения на размещение объекта. Когда детская площадка будет обустроена, владельцы центров смогут получить статус частного детского сада.

По словам генерального директора центра «Талантика» Светланы Авраменко, они проводят прогулки с детьми на открытой площадке, которая не является безопасной. Когда появится прогулочная площадка и они получат образовательную лицензию, решится и другая проблема — у родителей будет возможность оплачивать услуги с помощью материнского капитала.

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