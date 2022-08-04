Губернатор Подмосковья объяснил новый подход к развитию семеноводства

Одним из самых актуальных вопросов в сфере сельского хозяйства уже не первый год остается семеноводство. Подмосковье предложило решать этот вопрос, развивая и масштабируя необходимые агротехнологии, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что большое количество семян завозили в Россию из Германии, США, Нидерландов. Причем Нидерланды являются лидером по производству такой продукции.

«Вместе с тем на встрече с премьер-министром [Михаилом Мишустиным] мы говорили о том, как поддержать науку и как ее масштабировать. Дело в том, что семеноводческие хозяйства, высокие агротехнологии нужно масштабировать, и там включается уже оборудование. В частности, калибровка, сортировка ценных сортов», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что предложил запустить специальную программу, которая позволяла бы закупать высокотехнологичное оборудование, чтобы иметь собственные семена, при этом аграриям бы возмещали 50% затрат на покупку техники.

«И такое согласие было получено, данное поручение находится в работе. Я очень надеюсь, это позволит нам производить много своих семян и иметь еще экспортный потенциал для их реализации», — добавил Воробьев.

Глава Подмосковья пояснил, что долгое время проще было без суеты и долгосрочных инвестиций просто закупать зарубежные семена, но сейчас ситуация изменилась. Поэтому российские специалисты в области селекции очень востребованы.

«Самое главное — совместить их наработки с внедрением, масштабированием семян, которых будет достаточно для работы в нашей стране, в разных зонах климатических. Мы понимаем, что-то, что растет в Сибири, не всегда дает хороший результат здесь или на юге. Все имеет свои нюансы и специфику, поэтому здесь все-таки дело профессионалов, и наша задача — быть рядом с ними и поддержать их», — подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность, что раз инициативу поддержали, то в будущем доля отечественных семян и для зерновых культур, и для овощей будет заметно расти.

Есть позитивные изменения и в области генетики в животноводстве. В 2023 году в марте в Подмосковье введут в эксплуатацию селекционный центр, который позволит иметь собственные высокопроизводительные сорта птицы, отметил Воробьев.

Говоря об удобрениях, губернатор напомнил, что эту продукцию в Россию не импортировали, завозными были гербициды для защиты растений. Однако в Московской области есть две крупные компании, которые производят необходимые для этого вещества.

«У нас „Щелково-Агрохим“ и вторая компания — „Август“ в Черноголовке — сегодня реализуют проекты, которые расширяют линейку тех самых гербицидов, пестицидов, которые защищают растения и позволяют снять угрозу по урожайности, видеть ее на хорошем, высоком уровне», — заключил губернатор.