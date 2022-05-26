Развитием цифровых проектов и сервисов в Подмосковье займется центр Maximum

Созданием инновационных решений и сервисов, направленных на улучшение качества жизни в Московской области, займется центр цифровых технологий Maximum. Об этом сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, чьим подведомственным учреждением стал центр.

Как пояснила министр госуправления, IТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, центр Maximum продолжит работу над масштабными цифровыми проектами и сервисами для жителей региона в сфере медицины, образования, культуры, спорта, государственного управления.

Она напомнила, что ведомство разрабатывает и внедряет электронные сервисы, которые помогают жителям Московской области решать вопросы по разным жизненным ситуациям.

На региональном портале для них доступно 239 государственных услуг — и их число постоянно растет. Кроме того, есть портал «Добродел», который за семь лет работы обработал более 2,5 миллиона заявок от жителей. За качеством выполнения работ следит первый в стране Центр управления регионом.

«Центр развития цифровых технологий Maximum ставит своей целью создание инновационных цифровых решений, технологий и сервисов, которые меняют качество жизни в Подмосковье в лучшую сторону. Сейчас мы усиливаем команду и ищем талантливых разработчиков, архитекторов баз данных, системных аналитиков и руководителей проектов. Ждем как опытных, так и начинающих специалистов», — подчеркнула Куртяник.

Центр развития цифровых технологий Maximum — это аккредитованная IТ-компания, на которую распространяются все меры государственной поддержки: льготное кредитование, возможность оформления льготной ипотеки, отсрочка от армии для сотрудников.