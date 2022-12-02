Подмосковье 02 декабря 2022, 10:53 Развитие волонтерства обсудили с руководителем областного отделения «Молодой Гвардии» в Павловском Посаде

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«Диалог на равных» состоялся в Павлово-Посадском техникуме. Студенты и школьники обсудили развитие волонтерства. Гостями встречи стали глава городского округа Денис Семенов и депутат Госдумы, руководитель областного отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев.

Александр Толмачев рассказал подросткам о работе «Молодой Гвардии» и о проектах, которые реализуются в Подмосковье.

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«У нас диалог на равных, мы общались о молодежной политике и личном. Наш основной результат происходит не во время встречи, а в том, что происходит после нее. Я хотел бы, чтобы мы здесь увидели новые идеи», — сказал депутат Государственной думы, руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев.

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Он предложил подросткам Павловского Посада не оставаться в стороне, быть активнее и предлагать свои инициативы по развитию молодежной политики в округе.

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