Подмосковье 23 августа 2023, 14:22 Развитие во всех сферах: как преобразился Подольск за 10 лет

Читать 360tv в

Обновление одной из ключевых станций МЦД, 20 новых детских садов и 10 школ, строительство опорных медицинских центров — только часть того, что произошло в Подольске за пять-десять лет. Лишь за один год газ провели в 21 населенный пункт, а к концу 2023-го восстановят права всех дольщиков.

Современные медицинские центры построили в Подольске в минувшие пять лет: онкорадиологический корпус, поликлиники на Ленинградской улице и в Кузнечиках. Удобные отделения хирургии и травматологии открыли в детской больнице деревни Бородино. Преобразился фельдшерско-акушерский пункт.

Реклама

Новое ЛОР-отделение появится в детской больнице, а в 2023 году завершится ремонт стационара на улице Батырева.

Важным для Подольска событием стало создание инновационного корпуса гимназии имени Подольских курсантов. Долгожданные школы открыли в микрорайоне Кузнечики.

Запуск МЦД-2 вывел железнодорожное сообщение в Подольске на новый уровень, а одноименную станцию крупно обновили благодаря реконструкции.

Вскоре жители получат 13 обновленных мест отдыха — их благоустроят к 2025 году. А права всех обманутых дольщиков восстановят по поручению губернатора Андрея Воробьева уже к январю.