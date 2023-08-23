23 августа 2023, 14:22
Развитие во всех сферах: как преобразился Подольск за 10 лет
Обновление одной из ключевых станций МЦД, 20 новых детских садов и 10 школ, строительство опорных медицинских центров — только часть того, что произошло в Подольске за пять-десять лет. Лишь за один год газ провели в 21 населенный пункт, а к концу 2023-го восстановят права всех дольщиков.
Современные медицинские центры построили в Подольске в минувшие пять лет: онкорадиологический корпус, поликлиники на Ленинградской улице и в Кузнечиках. Удобные отделения хирургии и травматологии открыли в детской больнице деревни Бородино. Преобразился фельдшерско-акушерский пункт.
Реклама
Новое ЛОР-отделение появится в детской больнице, а в 2023 году завершится ремонт стационара на улице Батырева.
Важным для Подольска событием стало создание инновационного корпуса гимназии имени Подольских курсантов. Долгожданные школы открыли в микрорайоне Кузнечики.
Запуск МЦД-2 вывел железнодорожное сообщение в Подольске на новый уровень, а одноименную станцию крупно обновили благодаря реконструкции.
Вскоре жители получат 13 обновленных мест отдыха — их благоустроят к 2025 году. А права всех обманутых дольщиков восстановят по поручению губернатора Андрея Воробьева уже к январю.
Подольск
Реклама
Реклама