Развитие туристической сферы в России обсудят в Истре

В Истре пройдет форум «PRO Туризм». В нем примут участие представители бизнеса и власти. На мероприятии обсудят развитие сферы в России. К обсуждению присоединится комитет по туризму Московской области.

Форум «PRO Туризм» пройдет в Истре 23 и 24 сентября. Встреча объединит на площадке музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» представителей туристического бизнеса и власти. На мероприятии выступят руководитель Ростуризма Зарина Догузова, вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, исполняющий обязанности министра правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко.

На форуме обсудят современные тренды и стратегии развития туризма в России. Предпринимателям расскажут о мерах государственной поддержки бизнеса, который готов интегрироваться в сферу туризма и гостеприимства.

На мероприятие приедут 250 экспертов в сфере туризма из более чем 30 регионов страны. Для участников форума организуют выставку туристических возможностей регионов, а также культурную и развлекательную программы. В основное время все участники смогут посетить выступления топовых спикеров.

Регистрация на форум проходит на официальном сайте проекта. Мероприятие организовало правительство Московской области, совместно с комитетом по туризму региона.