07 декабря 2023, 19:22
Развитие территорий обсудили на форуме «Путеводитель по бизнесу Московской области»
Секция, посвященная развитию территорий, прошла в рамках многоотраслевого форума «Путеводитель по бизнесу Московской области» в Коломне. Мероприятие, организованное как в онлайн, так и в офлайн форматах, собрало свыше 200 участников и стало уже шестой встречей в рамках форума.
Среди гостей секции — представители власти, организаций и предприятий различных отраслей, бизнес-эксперты, архитекторы и другие участники. В ходе мероприятия обсуждались ключевые вопросы развития территорий, включая кемпинг и глэмпинг, цифровизацию в туризме, а также поддержание и восстановление культурного наследия городов и сел.
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Особое внимание уделено обмену опытом и передаче лучших практик в реализации проектов по улучшению городской среды. Представители Мининвеста Подмосковья также поделились информацией об оказываемой поддержке предпринимателей в регионе, включая работу Фонда микрофинансирования.
Запись мероприятия доступна на сайте, а также информация о работе форума размещена на портале ПБМО.РФ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Поддержка предпринимателей в Московской области
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