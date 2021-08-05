Развитие спорта в Подмосковье обсудили на стратегической сессии

За последние пять лет в Московской области многое сделано для развития спорта. В регионе намерены добиться большего. Итоги проделанной работы и планы на будущее обсудили на прошедшей стратегической сессии.

Участие в ней приняли министр спорта правительства Подмосковья Роман Терюшков, координатор проекта «Старший брат» Андрей Урусов, депутат Госдумы от Московской области Вячеслав Фетисов, региональные парламентарии Ирина Слуцкая и Александр Легков.

На сессии пришли к выводу, что спорт имеет очень большое значение в жизни человека. Его развитие, заметил Фетисов, причем в первую очередь детских направлений, является государственным делом.

«Социологи нам говорят: ребенок, регулярно занимавшийся спортом до 13 лет, не употребляет наркотики, ведет в последующем здоровый образ жизни. Этим многое сказано. Поэтому спорт мы развивали, развиваем и будем развивать дальше», — сказал он.

За прошедшие пять лет в Подмосковье для развития спорта сделано многое, но «надо сделать еще больше». С появлением новых спортивных объектов, как правило, наблюдается всплеск интереса к занятиям спортом.

«Поэтому строить надо как можно больше. Но и не забывать про имеющиеся стадионы и залы, следить за тем, чтобы жизнь в них не останавливалась. Ремонтировать, решать проблему тренерских кадров», — пояснил Фетисов.

Еще 10 лет назад, добавил глава Минспорта региона Роман Терюшков, спортивная инфраструктура региона имела «довольно запущенный вид». В последние годы ее по большей части удалось привести в порядок, построить 118 новых объектов. Министр указал на необходимость равномерного распределения спортсооружений.

«Сейчас мы работаем над проектом по строительству недорогих бассейнов для удаленных территорий, где имеется дефицит спортивных сооружений», — рассказал Терюшков.

Его поддержала депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая, заметив, что большинство стадионов, спортзалов и бассейнов обычно находятся в центре крупных городов.

«Стоит отъехать чуть дальше — начинаются проблемы. Надо посмотреть на небольшие городки, поселения», — заявила она.

Новые спортобъекты, обратил внимание региональный депутат Александр Легков, положительно влияют на развитие сопредельной городской среды. Например, после открытия нового стадиона начинается благоустройство близлежащих территорий, открываются кафе и магазины, появляются мамы с колясками и молодежь.

«Если построить лыжную трассу, то ее можно использовать и как велодорожку, кататься там на скейтборде, велосипеде, роликовых коньках или просто гулять. И вдоль нее также будет активизироваться жизнь», — привел пример Легков.

По словам Андрея Урусова, важно не только строить спортивные сооружения. Иногда сложность состоит в том, чтобы привести ребенка в зал.

Говоря об итогах стратегической сессии, Вячеслав Фетисов поздравил коллег с победой подмосковного спортсмена на токийской Олимпиаде. Пловец из Видного Евгений Рылов завоевал для страны две золотые медали.

«Думаю, будет правильно, если мы попросим губернатора и правительство построить на его малой родине 50-метровый плавательный бассейн. Пусть в нем растут новые чемпионы», — заключил Фетисов.