Развитие сотрудничества России и Сербии обсудили на встрече в Москве

Встреча, посвященная развитию всестороннего сотрудничества между Россией и Сербией, а также участию сербской делегации в 25-м Петербургском международном экономическом форуме, прошла в Москве. Перспективы взаимодействия обсудили чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации Момчило Бабич и советник президента РФ Антон Кобяков.

«Между Россией и Сербией традиционно поддерживается активный политический диалог, охватывающий широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международную проблематику. В текущей международной обстановке Сербия не поддержала антироссийские санкции, проявив тем самым свою дружественную позицию. Россия и Сербия — братские народы. У нас общая история, нас объединяет родственная культура и менталитет, и, конечно, православные традиции. Нашим долгом является сохранение исторической памяти», — сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Также на встрече обсудили активно развивающееся торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

«Сербский народ с большим удовольствием приезжает в культурную столицу России — Санкт-Петербург, в том числе и для участия в деловых мероприятиях. В настоящий момент формируется делегация для участия в ПМЭФ-2022. Мы заинтересованы не только в укреплении торгово-экономических отношений, но хотим развивать и культурное взаимодействие, в том числе открыть Сербский культурный центр в Москве, а также почетные консульства Сербии в Российской Федерации», — сообщил чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации Момчило Бабич.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня 2022 года.