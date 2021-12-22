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    22 декабря 2021, 18:24

    Почти 6 миллиардов рублей выделят на развитие сферы культуры Подмосковья в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 5,7 миллиарда рублей вложат в развитие области культуры Подмосковья в следующем году — это почти на 600 миллионов больше, чем в уходящем. Деньги пойдут на поддержку искусства, музеев, кино, библиотек и не только.

    Почти 6 миллиардов рублей выделят на развитие сферы культуры Подмосковья в 2022 году | Изображение 1

    Об этом в интервью порталу mosreg.ru рассказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

    По сравнению с 2021 годом объем выделенных средств вырос более чем на 600 миллионов рублей

    Елена Харламова.

    Средства направят и на обновление оборудования в домах культуры, ремонт учреждений, развитие профессионального образования.

    Например, в следующем году преобразят состояние музея-заповедника «Зарайский кремль», Серпуховского историко-художественного музея, Музея-заповедника имени Пушкина и не только.