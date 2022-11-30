Подмосковье 30 ноября 2022, 19:30 Развитие сферы детского отдыха в Подмосковье обсудили на конференции в лагере «Литвиново»

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На конференции, посвященной сфере детского отдыха в Подмосковье, обсудили планы развития в следующем году. В мероприятии приняли участие специалисты в области детского отдыха из Московской области, Тюменской области и Оренбурга.

В детском лагере «Литвиново» 30 ноября прошла большая конференция по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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«Обсудили итоги этого сезона, а также тенденции развития детского отдыха в следующем году. Приглашенные коллеги из Тюменской области и Оренбурга поделились с нами своим бесценным опытом, наработкам и лайфхаками. Самыми масштабными сменами, конечно, являются летнее. За этот год летним отдыхом было охвачено почти 420 тысяч детишек, в том числе дети в трудной жизненной ситуации», — отметила Людмила Болатаева.

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В Минсоцразвития Подмосковья отметили, что отдых детей в регионе всегда организовывается под чутким вниманием специалистов и вожатых. Особое внимание в этой сфере уделяют распорядку дня, рациону питания и физической активности.

«Важно в этом деле учитывать комфорт и спокойствие родителей. Все детские лагеря с подробным описанием, распорядком дня, меню доступны родителям на портале „Детский отдых в Подмосковье“. Портал пользуются большим спросом. В пик бронирования путевок количество посещений портала составляло более 60 тысяч человек», — подчеркнула министр социального развития Подмосковья.

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