Развитие сельского хозяйства Подмосковья отметили на уровне ЦФО

Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья приняли участие в семинаре-совещании «Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования» на территории Центрального федерального округа. Мероприятие прошло в Рязани 25 и 26 августа.

«На семинаре отметили значительный вклад Министерства в развитие сельского хозяйства Московской области и вручили нашим представителям благодарственные письма „За оперативность и полноту заполнения системы сведений о социально-экономическом состоянии сельских территорий и агломераций среди субъектов ЦФО“ и „За высокий вклад в развитие агропромышленного комплекса“», — рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Гости мероприятия познакомились с самыми лучшими практиками и провели обмен опытом в сфере развития сельских территорий, малого агробизнеса и не только. В делегацию от Подмосковья входили также сотрудники администраций нескольких округов, отдельные индивидуальные предприниматели и представители ведущих крестьянских хозяйств региона.

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