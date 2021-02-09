Развитие научной сферы в Подмосковье получит новый импульс

Поддержку научных центров усилят в Подмосковье. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Она напомнила, что сегодня Московская область занимает второе место в России по количеству научных организаций — их 278.

Например, в Дубне находится Объединенный институт ядерных исследований. Сейчас это единственная в стране международная научная организация.

В Подмосковье есть два центра РАН — в Пущине и Черноголовке. К региону относятся сразу восемь из 13 российских наукоградов.

У нас есть все, чтобы искать, находить, внедрять прорывные научные решения. И правительство приложит все усилия, чтобы область сохранила и укрепила свое научное лидерство Екатерина Зиновьева.

Об этом она заявила во время открытого диалога, проведенного с Московским областным научно-техническим советом и Советом молодых ученых и специалистов Подмосковья.

В областном Доме правительства они обсудили актуальные темы и проблемы развития науки в регионе. По мнению специалистов, необходимо уделить повышенное внимание коммерциализации разработок и их внедрению, привлечению молодых ученых.

«Для развития науки необходим комплексный подход, в котором должны быть задействованы все федеральные, региональные и муниципальные органы исполнительной власти, предприятия и исследовательские организации, ученые», — сказала Зиновьева.

По ее словам, правительство Подмосковья усилит работу в этом направлении. Она подчеркнула, что «есть возможность придать дополнительный импульс развитию научной деятельности».