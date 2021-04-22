Развитие и поддержку народных промыслов обсудили в подмосковном музее «Новый Иерусалим»

В истринском музее «Новый Иерусалим» обсудили, как можно развить и поддержать мастеров народных промыслов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Круглый стол «Народные художественные промыслы: перезагрузка» провели при участии министра культуры Московской области Елены Харламовой.

Участники мероприятия искали пути развития, обсуждали актуальные проблемы и вопросы поддержки промыслов в Подмосковье.

«Как найти правильные решения, чтобы сделать народные промыслы более актуальными и не потерять уникальность, аутентичность, мастеров? Разговор получился непростой, но интересный. Главное, что у всех есть желание и понимание. И понятно, что универсального ответа нет, к каждому промыслу нужен индивидуальный подход», — пояснила Елена Харламова, министр культуры Московской области.

В круглом столе приняли участие специалисты в этой области: директор АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» Алексей Аверьянов, заместитель генерального директора ГК «Народные художественные промыслы» Коста Кадзов, заместитель генерального директора ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», председатель правления Национального союза народных художественных промыслов Вячеслав Долгов и многие другие.

«Чтобы быть актуальным в современной, динамично развивающейся и меняющейся культурной среде, в сегодняшнем цифровом мире, важно постоянно находиться в поиске, вести диалог. Именно с этой целью мы и собрали за этим круглым столом ярких представителей мира современного искусства, художников, дизайнеров, каждый из которых имеет свой взгляд на развитие нашего культурного достояния. Такие мероприятия очень важны, чтобы чувствовать, искать, понимать пути развития этой отрасли, видеть новые горизонты»», — подчеркнула Ирина Шилкина, заместитель руководителя комитета по туризму Московской области.

На мероприятии подвели итоги выставки «Небесная мастерская», которая завершится 25 апреля. Ее целью было познакомить посетителей с наследием и интересными художественными образцами народных промыслов и помочь взглянуть на тему под проблемным углом, актуализировать ее, обратить внимание на необходимость поддержки.

Выставку «Небесная мастерская» посетили почти 15 тысяч человек.

«Мы живем в XXI веке, мы люди разных профессий. Есть чиновники, есть музейщики, цифровое пространство, маркетинг, есть дизайнеры и художники — и все это может работать вместе», — отметила Алина Сапрыкина, куратор выставки «Небесная мастерская» в музее «Новый Иерусалим», главный куратор Всероссийского музея декоративного искусств.

Она добавила, что для дальнейшего развития нужно продумать стратегию, подключить к разработке программ квалифицированных специалистов и поддерживать программы образования молодежи.

«Молодым людям важно чувствовать себя сопричастными к актуальным процессам в культуре. Замкнутости народных промыслов быть не должно», — подчеркнула Сапрыкина.

На круглом столе представили каталог, рассказывающий о знаковых экспонатах и подмосковных промыслах, их основных сюжетах и особенностях.