Развитие медицины обсудили на форуме «Подмосковье. Здоровье» в Химках

Жители Химок и Красногорска смогли задать волнующие вопросы о здравоохранении первому зампреду правительства региона. Озвученные проблемы зафиксировали для дальнейшего решения. Такие встречи пройдут во всех округах области.

Развитие медицины и проблемы городского округа, связанные со здравоохранением, обсудили на XI Гражданском форуме «Подмосковье. Здоровье». На вопрос жителей отвечали первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, главы администраций и главврачи медучреждений.

«Для развития здравоохранения очень важно знать точечные запросы. Часто решение можно найти моментально, а те вопросы, которые требуют длительной проработки, фиксируются в перечне поручений», — сказала Светлана Стригункова.

Также на форуме поговорили о строительстве и ремонте больниц, оснащении их новым оборудованием. Такие мероприятия планируют провести во всех городских округах Подмосковья. Следующая встреча состоится с жителями Солнечногорска, Богородского и Павловского Посада.

Ранее зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала о возможности проверить здоровье в подмосковных парках. Профосмотры доступны для всех желающих, акции проводятся в выходные дни.