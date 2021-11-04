Развитие массового спорта назвали приоритетной задачей Подмосковья

Развитие массового спорта — приоритетная задача Подмосковья. Очень важно заинтересовать спортом тех, кто сейчас предпочитает проводить время дома или за компьютером. Об этом «360» рассказал министр спорта и физического развития Московской области Дмитрий Аборенов.

«Если со спортом высших достижений мы все, в принципе, понимаем, Московская область регулярно входит в число регионов — лидеров по количеству спортсменов в сборной России и по медалям на крупнейших международных стартах, то по массовому спорту нам предстоит очень серьезно работать», — отметил он.

Аборенов подчеркнул, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в первую очередь ставит задачу заинтересовать людей в том, чтобы заниматься спортом. Речь идет о тех, кто сидит дома, за компьютером, — важно привлечь их на спортивные площадки, которых в Московской области много.

«[Важно] наполнить их (людей — прим. ред.) активным образом жизни, дать импульс. Объединить людей, организовать людей, помочь им выйти на улицу и вместе заниматься с соседями, или с друзьями, или с незнакомыми людьми — вместе заниматься спортом. Мне кажется, здесь большой пласт с учетом школьных стадионов, с учетом той инфраструктуры, которая создана за эти годы губернатором Подмосковья», — отметил министр спорта и физического развития Московской области.

Он подчеркнул, что идей много — от школьного до дворового спорта.