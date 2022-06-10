Развитие креативных индустрий в Арктике обсудят на ПМЭФ

Участники форума креативного бизнеса обсудят в рамках ПМЭФ развитие и перспективы творческих индустрий на северных территориях. Всего в рамках деловой программы экономического форума планируется провести семь мероприятий, посвященных этой теме.

Программа «Креативные индустрии Севера» входит в план председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах, оператором мероприятий является Фонд Росконгресс.

В рамках форума пройдет дискуссия «Креативная экономика: новый вектор развития Севера», На ней обсудят влияние подобных отраслей на социально-экономическое развитие северных территорий. В сессии планируют принять участие посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Николай Корчунов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и специальный представитель председательства России в Арктическом совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов Михаил Погодаев.

Также среди запланированных мероприятий — сессии «Формирование архитектурной идентичности северных городов», «Возможности, специфика и потенциал киноиндустрии Севера», «Сохранить, не дать исчезнуть: этнические языки в киберпространстве», «Сделано в Арктике: гранты как драйвер роста креативной экономики регионов Севера». Сохранение арктического наследия обсудят на сессии «От архаики к современности: как сохранить культуру и нематериальное наследие».