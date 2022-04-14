Развитие краеведческих музейных маршрутов Подмосковья обсудили в Истре

Сессия, посвященная региональным и муниципальным музейным маршрутам, состоялась в Подмосковье. Ее провели в Государственном историко- художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре.

Церемонию открытия «Музейных маршрутов России» провели министр культуры Подмосковья Елена Харламова и директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Александр Воронко. Министр поприветствовала всех участников от имени губернатора.

«Я искренне рада всех поприветствовать, кто приехал к нам в Подмосковье. Наш регион очень гостеприимен. Надеюсь, что мероприятие пройдет для вас в дружелюбной обстановке. А с наступлением теплых весенних дней вы приедете к нам снова. У нас очень точек притяжения для всех туристов. Мы стараемся не только сохранять традиционное, но и открывать новое», — отметила Харламова.

Она поблагодарила министра культуры России Ольгу Любимову и замминистра культуры Аллу Манилову. По словам Харламовой, их проект имеет большое практическое применение.

«Мы друг друга слушаем, перенимаем опыт, мы на какие-то темы дискутируем, стараемся воплотить что-то новое. И здорово, что мы собрались здесь все обсудить наши идеи и вопросы, потому что нам крайне важно в свете нынешней ситуации быть вместе, встречаться и общаться», — подчеркнула она.

Министр добавила, что место проведения мероприятия выбрали неслучайно. До 19 июня в «Новом Иерусалиме» проходит выставка «Азбука шедевра».

«Это 120 работ только из региональных музеев со всей страны — от Владивостока до Калининграда. Мы намеренно не приглашали участвовать федеральные музеи. Мы хотели показать, что в каждом регионе, в региональном музее есть шедевры», — рассказала Харламова.

Всего в Подмосковье более 100 музеев, включая федеральные, региональные, муниципальные и частные. В 2021 году эти музеи посетили более 3, 6 миллиона человек. Провели свыше 23 тысяч экскурсий, организовали 373 выставки. Отреставрировали 385 экспонатов, большое количество занесли в каталог России. Харламова также пояснила, что в Подмосковье имеется своя проблематика, но над ней ведется активная работа.

«Чтобы житель из одного города приехал в другой, в большинстве случаев надо проехать через Москву, а это дополнительные расходы, дополнительное время. Поэтому мы для себя понимаем, недостаточно приехать только в один музей. Человек, который едет пять часов из Коломну в Истру, проезжая по МКАДу, кроме музея должен еще что-то увидеть. Соответственно, мы ищем пути решения этого вопроса», — отметила министр.

Открывая мероприятие, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Александр Воронко подчеркнул, что «Музейные маршруты России» проводятся с целью популяризации региональных музеев.

«Любой музей в любом субъекте РФ должен стать региональным центром притяжения туристов. Чтобы каждый путешественник, планируя отпуск, мог сказать: я еду, допустим, в Московскую область, я буду смотреть там то и то», — сказал он.

Работа форума продолжится. В течение двух дней на территории «Нового Иерусалима» будут проходить «Музейные маршруты России». Мероприятие организовано Министерством культуры РФ при поддержке Министерства культуры Московской области.