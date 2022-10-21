Развитие городских общественных пространств обсудили в Королеве | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 23:52 Развитие городских общественных пространств обсудили в Королеве

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Предпринимателей, которые развивают в Королеве дополнительное образование, пригласили на круглый стол с участием главы города. Обсуждали развитие общественных пространств и создание новых точек притяжения для жителей.

Круглый стол организовала Торгово-промышленная палата совместно с администрацией Королева.

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На встрече обсудили несколько идей, которые помогут сделать настоящими точками притяжения парки и общественные пространства: тематические зоны, мастер-классы для детей и подростков, фестивали различной направленности. Глава городского округа Королев Игорь Трифонов отметил, что у пруда в районе Юбилейный можно было бы придумать какое-то интересное и привлекательное для жителей округа пространство.

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Многие из этих предложений уже были воплощены в жизнь на городских праздниках, в том числе в День города. За активное участие в жизни наукограда предпринимателей наградили благодарностями от главы округа.