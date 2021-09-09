В Московской области активно развивают экотуризм и продвигают гастрономические бренды региона. Это помогает усилить экономику малых городов Подмосковья. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

Встреча была посвящена проекту по развитию гастротуризма в России. В Московской области эта сфера развивается очень активно. Далеко за пределами области туристы знают и любят подмосковные деликатесы.

«Экология и экономика — так называемые две „Э“. Сегодня экология крайне важная тема для нашего региона, люди готовы платить чуть больше за фермерские продукты, потому что здоровье — безусловно, приоритет. А это — возможность развивать туризм и, в частности, гастротуризм, что влечет развитие экономики, особенно наших пусть небольших, но самых красивых городов», — сказала Наталья Виртуозова.

Вице-губернатор отметила, что в этом году Подмосковье стало лидером по производству сыра в стране. Это показал и гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истре, на который приехали почти 400 фермеров из 54 регионов.

«Благодаря губернатору нам есть чем гордиться. Мы гордимся гастробрендами Серпухова, Коломны, Сергиева Посада. Турист может переходить здесь от одного ресторанчика или кафе в другое и наслаждаться самобытной кухней. Мы сделали очень большой шаг и продолжим движение», — подчеркнула Виртуозова.

Она добавила, что гастротуризм очень популярен у туристов из других стран, поэтому направление необходимо развивать и повышать качество сервиса.

«Позиционирование России как самого главного места для любителей гастротуризма — это определяющий момент. Мы можем удивить мир, презентуя красоту, разнообразие и потенциал нашей кулинарии и получить признание всего мирового сообщества, люди к нам поедут», — заявил Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы, посол Всемирной туристской организации ООН, председатель ВООП.

На встрече обсудили важность взаимодействия власти, бизнеса и жителей. Участники мероприятия пришли к выводу, что самобытная кухня и использование местных продуктов питания повышают туристическую привлекательность регионов.

«Гастротуризм рождает спрос на высококачественные продукты, развивается производство, выполняется запрос на импортозамещение. Власти вместе с туроператорами разрабатывают брендовые маршруты. Мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы на территории нашей страны люди могли выбирать качественную кухню», — пояснил Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии.

В конце сентября в Истре пройдет форум «PRO Туризм». В нем примут участие представители бизнеса и власти. На мероприятии обсудят развитие сферы в России. К обсуждению присоединится комитет по туризму Московской области. На мероприятии выступят руководитель Ростуризма Зарина Догузова, вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, исполняющий обязанности министра правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко.

На форуме обсудят современные тренды и стратегии развития туризма в России. Предпринимателям расскажут о мерах государственной поддержки бизнеса, который готов интегрироваться в сферу туризма и гостеприимства.