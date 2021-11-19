Развитие детского спорта в Дзержинском получит дополнительные средства в новом году

Расходы на развитие детского спорта в Дзержинском будут увеличены в новом году. Дополнительно из бюджета выделят средства для организации выездов на соревнования. Также планируется закупка специального транспорта для спортсменов. Об этом на встрече с местными жителями и тренерским составом спортивных школ «Орбита», «Орбита-Юниор» и СШОР «Союз» рассказал глава городского округа Сергей Будкин.

«От себя хочу сказать, что развитие детского спорта — одно из приоритетных направлений как в политике президента нашей страны, так и губернатора Московской области. И мы делаем все от себя зависящее, чтобы поддерживать их программы. Ни один ребенок не останется на улице, каждому найдется место в спортивных секциях», — подчеркнул он.

Будкин также призвал родителей не опираться на слухи о сокращении средств на спорт и не делать выводы, исходя из неподтвержденной информации.

Присутствующий на встрече депутат Госдумы Роман Терюшков отметил, что в спортивном сообществе города накопилось много вопросов, касающихся развития детского спорта, но на встрече с родителями и тренерами спортивных школ на каждый из них был по возможности дан развернутый ответ.

«Встреча прошла в конструктивном русле — вместе с жителями выработан дальнейший план действий», — заключил он.