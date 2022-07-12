Развитие Дальнего Востока обсудили на молодежном форуме в Солнечногорске

Члены мастерской управления «Сенеж» обсудили вопросы развития Дальнего Востока на стратегической сессии форума «Территория смыслов».

Дальний Восток ждет развитие инфраструктуры и туризма, в этом уверены участники форума. В регион готовы инвестировать, и он может претендовать на статус российской Силиконовой долины.

Создать город — спутник Владивостока предложили участники форума «Территория смыслов». Ребятам предстояло не только погрузиться в тонкости градостроения, но и проникнуться особенностями одного из самых перспективных регионов страны.

«Эта земля на протяжении столетий привлекала самых энергичных, самых инициативных людей. С XVII века сюда шли за богатством, за свободой, за самореализацией. И сегодня здесь создается новая реальность, связанная в том числе и с тем, что Дальний Восток — это наша Азия», — обратился к участникам форума министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В настоящее время уже идет разработка мастер-планов для 25 городов на Дальнем Востоке. В том числе будущего города — спутника Владивостока. А поскольку это процесс сложный и небыстрый, решили подключить к процессу молодых и инициативных урбанистов. Жители разных регионов поделились опытом своих регионов, а местные жители рассказали, какой хотели бы видеть малую родину в будущем.

«Я вижу проблему, что молодежь, амбициозная творческая молодежь, наши звездочки — они уезжают, к сожалению, потому что они идут за возможностями. Это может стать тем центром притяжения, где эти ребята будут собираться и развивать свою малую родину», — отметила участница форума «Территория смыслов» из Благовещенска Дарья Шамрелюк.

Стратегическая сессия предполагала составление четкой картинки будущего дальневосточного мира. Прогнозировалось и то, какие люди будут там жить и работать, что им может понадобиться и что будет их вдохновлять. Участники форума поставили задачу продумать город таким образом, чтобы в нем было комфортно и жить, и работать, и отдыхать. Самые интересные и практичные идеи планируется использовать на практики во взаимодействии с авторами идей.

На форуме «Территория смыслов» в этом году собрались две тысячи сто участников из разных уголков России, не считая онлайн-слушателей. Здесь проходят образовательные треки, дискуссии, спикер-сессии с лучшими ньюсмейкерами страны, и все это — в абсолютно новом формате.