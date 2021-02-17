Подмосковье получит еще свыше 1,7 млрд рублей на развитие больниц и поликлиник

Из федерального бюджета Подмосковье дополнительно получит 1,7 миллиарда рублей на развитие поликлиник и больниц. Этому и другим регионам деньги выделят по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина.

А всего российское правительство распределит между регионами 25,4 миллиарда рублей. Их направят больницам и поликлиникам с системой работы по ОМС.

Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы. Ее председатель Игорь Брынцалов подчеркнул важность финансовой поддержки.

Поддержка со стороны федеральных властей дает нам дополнительную уверенность в том, что жители получат качественную помощь и в больницах, и в поликлиниках Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в Московской области постепенно сокращается количество новых заражений коронавирусом.

«В Подмосковье уже снижается число новых заражений. Хорошо организован и процесс вакцинации. Однако за сутки выявляют около 700 человек, заболевших коронавирусом, а это достаточно большая нагрузка на медиков», — добавил он.

Во время второй волны коронавируса в Подмосковье развернули около 20 тысяч коек, а теперь каждую неделю стационары будут возвращаться к плановой работе.