Проект «НЕделим» в Подмосковье помог заключить 113 соглашений о детях между разведенными родителями | 360°

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29 сентября 2022, 18:00

Проект «НЕделим» в Подмосковье помог заключить 113 соглашений о детях между разведенными родителями

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Разведенные родители стали в три раза чаще бороться друг с другом за воспитание детей в Подмосковье. Только зафиксированное количество обращений по таким случаям увеличилось более, чем на 80% за три года.

Мнение о том, что матери чаще отцов препятствуют общению с детьми после разводов — заблуждение. На самом деле, отцы так же часто становятся препятствием на пути общения ребенка с мамой.

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«За восемь месяцев 2022 года ко мне поступило 93 обращения, связанных с родительскими спорами о воспитании детей после разводов. Из них 48 — от отцов, 45 — от матерей. В это число мы включили также обращения от бабушек и дедушек, которые часто участвуют в таких спорах», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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В адрес подмосковного детского омбудсмена в 2021 году поступило 280 обращений на тему родительских войн, в 2020 году таких обращений было 194, 2019 и 2018 годах — 155 и 146 обращений соответственно.

Ксения Мишонова сообщила, что в рамках проекта «НЕделим», который был запущен в Подмосковье в прошлом году по ее инициативе, заключено 113 соглашений между разведенными родителями с января. Программа и дальше будет работать в интересах детей.

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