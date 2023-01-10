Подмосковье 10 января 2023, 11:32 Разрушенный большевиками храм в Серпухове предложили внести в туристический маршрут

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Предприниматель из Серпухова Николай Пушкин предложил турагентствам внести на один из маршрутов храм Воскресения Христова как наиболее пострадавший от рук большевиков. О былой красоте церкви в здании напоминает только плакат на стене.

Николай Пушкин помогает в восстановлении церкви, но внутри побывал впервые. Он рассказал, что не так давно узнал о том, что здание — не обычная заброшка, а когда-то красивый и любимый жителями храм.

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«Здесь когда-то проживали люди, потом был промышленный объект, даже прием цветных металлов. Если бы церковную общину не возродили, то, возможно, я так и считал бы эту развалину обычной заброшкой», — говорит предприниматель.

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Сейчас в церкви обустроена лишь часть первого этажа, все остальное сильно разрушено и требует ремонта. Приход был закрыт большевиками в 1930-х годах, а последнего настоятеля Николая Теряева сослали в Пермский край. После закрытия в храме обустроили пожарную часть, после чего перестроили в жилой дом. В конце прошлого века здание расселили и возродили приход.

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