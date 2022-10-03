УК отремонтировала разрушеную плиту и укрепила основания балконов в девятиэтажке в Электростали | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Viber УК отремонтировала разрушеную плиту и укрепила основания балконов в девятиэтажке в Электростали

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Управляющая компания ООО «ЭЗТМ-ЖИЛСТРОЙСЕРВИС» отремонтировала балкон в Электростали. Там уже разрушалась балконная плита в девятиэтажке, расположенной на Сталеваров, 19. Работы были проведены после поручения Госжилинспекции. Конструкцию в оперативном режиме привели в порядок, рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Проблемы с балконной плитой были обнаружены тогда, когда проводился осмотр готовности жилого фонда к зиме. Жилищные инспекторы зафиксировали признаки разрушения конструкций и поручили УК устранить все нарушения.

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В итоге управляющая компания в установленные сроки отчиталась о завершении ремонта. Теперь в планах ремонта — все здания, которые нуждаются в укреплении основания балконов.

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«К счастью, в Подмосковье все реже звучат балконные споры между собственниками и управляющими компаниями. Как правило, все наши УК прекрасно знают, что балконные плиты относятся к общему имуществу собственников, поэтому содержатся и ремонтируются силами управляющей организации. В данном случае УК показала позитивный пример отношения к делу и не просто отработала заявку, а подошла к решению проблемы основательно и теперь чинит остальные нуждающиеся в этом конструкции в рамках текущего ремонта», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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