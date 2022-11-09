Разрушенную пешеходную дорожку в Щелкове восстановили по просьбе жительницы | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 17:28 Разрушенную пешеходную дорожку в Щелкове восстановили по просьбе жительницы

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Главное управление содержания территорий продолжает общаться с жителями. Так, инспекторы помогли восстановить разрешенное покрытие на пешеходной дорожке в Щелкове после просьбы жительницы, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Женщина сообщила о плохом состоянии дорожки между улицами Лесная и Дачная. Инспекторы выехали на место с проверкой, после чего покрытие привели в порядок.

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«Пешеходную тропу быстро привели в порядок, а житель вернулся в ГУСТ с благодарностью, чему мы всегда очень рады и высоко ценим», — отметила глава ведомства.

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Жительница поблагодарила инспекторов и высоко оценила скорость их работы.

«Спасибо Вам за работу и неравнодушное отношение к проблемам жителей частного сектора!», — сказала она.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.