Родителям вновь разрешили посещать праздники в детских садах Подмосковья

Родителей вновь начали пускать на утренники в детских садах Подмосковья. Но сохраняются меры безопасности: измерение температуры, использование антисептиков и масок.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, в период запрета наибольшее число обращений было от мам и пап выпускников детских садов.

Теперь снова можно очно увидеть праздничные мероприятия детей, это особенно актуально родителям выпускников. От них было больше всего обращений Ирина Каклюгина.

При этом в детских садах сохраняется правило о проведении праздника лишь в одной из групп.

«Мы просим родителей следовать обязательным требованиям безопасности для посещения», — сказала Ирина Каклюгина.

Ранее она рассказала о том, что в Подмосковье начался конкурс «Воспитатель года».