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    15 апреля 2021, 13:08

    Родителям вновь разрешили посещать праздники в детских садах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Родителей вновь начали пускать на утренники в детских садах Подмосковья. Но сохраняются меры безопасности: измерение температуры, использование антисептиков и масок.

    Родителям вновь разрешили посещать праздники в детских садах Подмосковья | Изображение 1

    Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, в период запрета наибольшее число обращений было от мам и пап выпускников детских садов.

    Теперь снова можно очно увидеть праздничные мероприятия детей, это особенно актуально родителям выпускников. От них было больше всего обращений

    Ирина Каклюгина.

    При этом в детских садах сохраняется правило о проведении праздника лишь в одной из групп.

    «Мы просим родителей следовать обязательным требованиям безопасности для посещения», — сказала Ирина Каклюгина.

    Ранее она рассказала о том, что в Подмосковье начался конкурс «Воспитатель года».