Еще 270 разрешений на строительство выдали в Подмосковье с начала года

С начала года разрешения на строительство выдали еще 270 объектам в Подмосковье. Среди них больше всего нежилых помещений, а остальные — многоквартирные дома.

Так, на строительство многоэтажек выдали 25 разрешений. Об этом РИАМО сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Документы получили и 225 нежилых объектов.

Ранее стало известно, что до 1 июля в Московской области введут новые стандарты жилищной политики. В них пропишут минимальные требования для создания комфортных условий.

Как рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, каждый год в новостройки региона въезжают более 70 тысяч семей.

Новые стандарты распределили на шесть разделов, в которых описали требования к самым разным частям домов. Это дворы, подъезды, фасады, внутренняя отделка квартир.

Например, в одном из новых стандартов пропишут запрет на установку мусоропроводов в домах, а входы в подъезды станут максимально доступны маломобильным жителям.