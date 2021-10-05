Разрешения на прыжки с парашютом и запуск беспилотников стали выдавать онлайн во всех округах Подмосковья

Онлайн-услуга по выдаче разрешений на парашютные прыжки и запуск беспилотников теперь доступна для жителей всех округов Подмосковья. Ее можно получить на портале uslugi.mosreg.ru.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, на «Госуслугах» расширили зону действия этой функции.

Сначала, в марте этого года, ее сделали доступной для жителей пяти округов Подмосковья. Это был период тестирования.

Сейчас зона действия цифрового сервиса распространилась уже на всю территорию области Максим Рымар.

По его словам, если заявитель получит одобрение на услугу, то разрешение направят в личный кабинет в форме электронного документа. Услугу бесплатно окажут за 11 рабочих дней.

Разрешение позволит безопасно выполнять запуски дронов и радиоуправляемых авиамоделей, парашютные прыжки.

Услуга доступна по ссылке. Для подачи заявления нужны копии документов с порядком выполнения полетов и удостоверения персонала, страховка, сведения о профпригодности.

Жителям напомнили, что за нарушение правил использования воздушного пространства действует штраф от 20 тысяч рублей.