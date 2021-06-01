Разрешения на перевозку строительного мусора стали выдавать на «Госуслугах» Подмосковья

В Подмосковье с 1 июня перевозить строительные отходы можно только при наличии специального разрешения. Их начали выдавать на портале госуслуг региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного правления, информационных технологий и связи Московской области.

Застройщики, технические заказчики, транспортные и управляющие компании имеют право перевозить строительный мусор только со специальным разрешением. Это правило вступило в силу 1 июня. Разрешения начали выдавать на региональном портале госуслуг.

«С 1 июня перевозку и размещение отходов будут контролировать через автоматизированные системы, а выдача соответствующих разрешений на перемещение стройотходов теперь ведется на региональном портале госуслуг. Услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней, получить разрешение могут юридические лица и индивидуальные предприниматели», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он уточнил, что когда разрешение будет готово, его можно будет найти в личном кабинете заявителя.

«Данная мера необходима для формирования цивилизованной, основанной на принципах цифровизации, системы обращения со строительными отходами. Это поможет навести порядок в лесах, на обочинах вдоль дорог, избежав несанкционированных сбросов мусора. Губернатор поручил ввести тотальный цифровой контроль за машинами, обеспечивающими эти услуги, и исключить тех, кто использует серые и незаконные схемы», — пояснил заместитель председателя правительства — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

В Московской области уже развернули 11 площадок для утилизации строительного мусора. До конца года откроют еще четыре такие точки.

С сентября нарушители будут получать штрафы. Жителям придется заплатить до пяти тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 250 тысяч рублей.

Подать заявление на получение разрешения можно на «Госуслугах» Подмосковья в разделе «Экология и природопользование» — «Утилизация отходов».