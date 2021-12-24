Бизнесмены Подмосковья смогут получить через «Госуслуги» разрешение на открытие медицинских клиник
Предпринимателям Подмосковья упростили получение разрешений на открытие медицинских клиник. Новую комплексную функцию для них создали на «Госуслугах».
Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, срок оказания услуги — 45 рабочих дней. Актуальна она для предпринимателей, планирующих открыть клинику.
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Теперь, по ее словам, предприниматель сможет одним кликом получить разрешительную документацию для медицинской деятельности.
«Еще две услуги „Открой свое кафе“ и „Открой свой магазин“ Мининвест Подмосковья планирует запустить в ближайшее время», — отметила Зиновьева.
Получить более подробную информацию можно по телефону горячей линии 0150, а также в любом центре «Мой бизнес» в Подмосковье.